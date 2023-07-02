2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто брати і давати в борг

У неділю 2 липня відзначається День Військово-морських сил Збройних Сил України, День працівників морського та річкового флоту України, День працівника державної податкової служби України, Міжнародний день спортивного журналіста та Міжнародний день собак. Православні християни сьогодні вшановують пам’ять Юди, брата Господнього.

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День Військово-морських сил ЗСУ

2 липня в Україні святкується День Військово-морських сил ЗСУ. Щороку подія припадає на першу неділю липня. Свято започатковане 2015 року наказом президента України Петра Порошенка. Військово-морські сили – це важлива ланка у забезпечені обороноспроможності держави.

День працівників морського та річкового флоту України

фото з відкритих джерел

Крім того, 2 липня – День працівників морського та річкового флоту України. Професійне свято так само припадає на першу неділю липня і було встановлене наказом президента Петра Порошенко 2015 року. Головна мета дня – відродження та розвиток національних історичних традицій морського співтовариства.

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День податківця

фото з відкритих джерел

Основними завданнями Державної податкової служби є внесення на розгляд різноманітних пропозицій Міністра фінансів, їх реалізація, контроль за надходженням податків, зборів та платежів. Та ми перерахували лише одну десяту того, що для України роблять люди з такою професією.

Саме тому, щоб вшанувати податківців, 25 червня 2020 року встановлено професійне свято – День податківця України, яке відзначається щороку 2 липня за указом президента України №252/2020.

Міжнародний день спортивного журналіста

Міжнародний день спортивного журналіста святкується від 1995 року за ініціативою Міжнародної асоціації спортивної преси.

Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) була створена на з’їзді спортивних журналістів країни 26 червня 1999 року. До неї увійшли представники газет і журналів, інформаційних агентств, телебачення й радіо, інтернет-видань, фотожурналісти, співробітники пресслужб спортивних клубів.

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Міжнародний день собак

фото: Pixabay

Сьогодні відзначається спеціальне свято, присвячене цим вірним та розумним тваринам. Собаки та люди існують поряд уже тисячі років. Деякі вчені навіть вважають, що саме одомашнення цих тварин допомогло людству вижити і розвинутися до сучасного стану.

Як стверджують генетичні дослідження, собаки походять безпосередньо від вовків, а точніше від неіснуючого нині виду цих тварин, що відділився від основної популяції. За поширеною версією, перше одомашнення собаки відбулося на території сучасної Європи приблизно від 14 до 29 тисяч років тому.

Яке церковне свято

фото з відкритих джерел

2 липня православні християни вшановують пам’ять Юди, брата Господнього. Він був одним із тих братів Ісуса Христа, хто спочатку не визнавав його божественну суть. Якось їхній батько, Йосип, роздавав братам землю і хотів частину віддати також Ісусу, хоча той не був народжений Дівою Марією від нього. Тому брати чинили цьому опір. Лише Яків погодився розділити свою частку з Христом. Також він був і першим, хто повірив, що Ісус є Сином Божим.

Пізніше Юда теж увірував у це і став одним із 12 апостолів. Але завжди пам'ятав свій гріх та дуже соромився його, тому часто у посланнях називав себе Іаковом. Після вознесіння Христа Юда відправився по світу, щоб нести Слово Боже. Був страчений у Вірменії – його розіп'яли на хресті, а потім пронизали тіло стрілами. Сталося це приблизно 80 року.

Народні прикмети

Із цього часу починалося дозрівання хлібів та активна стадія заготівлі сіна для худоби. Також 2 липня бджоли починали запасати мед. Останніх наші пращури дуже поважали, адже вважали бджіл посланцями Світла, Правди і Господа Бога. Давні українці наділяли бджіл надзвичайною силою за їхню здатність давати людині віск, із якого робили свічки.

Летючі до своїх вуликів бджоли обіцяють швидкий дощ.

Справа, розпочата 2 липня, буде успішною.

Якщо до вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.

Якщо бджоли стали частіше жалити людей і стали дуже злими – бути посусі.

Якщо бджоли сидять на стінках вулика – слід чекати сильної спеки.

До вечора з'явилася веселка – на хорошу погоду.

При сході сонця білуваті хмари над водою швидко зникають – до ясного дня.

Що не можна робити

Не варто турбувати бджіл без причини. Не давайте нікому мед, інакше вам доведеться самому просити його в борг.

Сумувати і злитися. Це не той день, який можна витратити на негативні емоції.

Брати і давати в борг. А якщо у вас є якісь борги, то краще віддати їх до цього дня, інакше переслідуватимуть проблеми з грошима цілий рік.

Іменини

День ангела імені сьогодні святкують: Варлаам, Іван, Марія.