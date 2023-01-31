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Життя після війни: європейські лоукостери готуються до відновлення польотів з Києва

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Життя після війни: європейські лоукостери готуються до відновлення польотів з Києва
фото з відкритих джерел

Вже сьогодні компанії наймають українців, аби якомога швидше повернутися на наш ринок після закінчення війни

Компанія Ryanair наймає значну кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб бути готовою швидко повернутися в Україну, коли закінчиться війна з Росією. Про це пише Reuters з посиланням на слова генерального директора компанії Майкла О'Лірі.

«Ми дуже віддані тому, щоб повернутися в Україну, як тільки це буде безпечно», – цитує видання слова очільника Ryanair, нагадуючи, що напередодні повномасштабного наступу Росії на Україну саме Майкл О'Лірі говорив о готовності базування в нашій країні до 20 літаків Ryanair.

«Ми наймаємо досить багато українських пілотів і бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли ... відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно», – заявив генеральний директор Ryanair.

Нагадаємо, що у середині лютого 2022 року, коли чимало іноземних авіаперевізників відмовилися від рейсів до України, Ryanair продовжував працювати в нашій країні. Тоді Майкл О’Лірі сказав, що не бачить підстав призупиняти сполучення з Україною, доки відповідні органи ЄС не видали розпорядження, що це небезпечно. «Важливо не панікувати… Людям потрібно якось добиратися додому, люди можуть хотіти виїхати з країни за кордон кудись у Європу. Авіалінії мають забезпечити цю можливість», – зазначив О’Лірі.

Ryanair — найбільша  в Європі бюджетна авіакомпанія із Ірландії, з головним офісом у Дубліні. Компанія була заснована у 1984 році ірландським мільйонером Тоні Раяном.

Авіакомпанія ухвалила рішення про вихід на український ринок у 2017 році. Перший літак авіакомпанії Ryanair, який слідував із Дубліна до Києва, здійснив посадку в Україні 14 березня 2017 року  с толичному аеропорту «Жуляни» (нині – Міжнародний аеропорт «Ки́їв» імені Ігоря Сікорського).

Теги: літак Аеропорт Київ авіація авіарейс

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