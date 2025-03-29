Венс звинуватив Данію в тому, що вона не захищає Гренландію від Росії та Китаю

Венс звинуватив Данію в тому, що вона погано виконує свою роботу

Різкі напади Венса на Данію стали ще одним прикладом того, що адміністрація Трампа мало поважає традиційні альянси США

Віце-президент США Джей Ді Венс під час свого візиту до Гренландії звинуватив Данію в тому, що вона погано виконує свою роботу, забезпечуючи безпеку Гренландії, і припустив, що Сполучені Штати краще захищатимуть напівавтономну датську територію. Дональд Трамп неодноразово заявляв про контролювати Гренландію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час візиту на військову базу США в Пітуфік на півночі Арктичного острова Венс сказав, що США не планують найближчим часом розширювати свою військову присутність на землі, але інвестуватимуть у ресурси, включаючи додаткові військово-морські кораблі.

Він пообіцяв поважати суверенітет Гренландії, але також припустив, що ця територія побачить переваги партнерства зі США, що прем’єр-міністр Данії назвав несправедливим.

«Данія не встигає за темпом і не виділяє ресурси, необхідні для утримання цієї бази, для утримання наших військ і, на мій погляд, для захисту людей Гренландії від багатьох дуже агресивних вторгнень з боку Росії, Китаю та інших країн», – сказав Венс. Він не повідомив подробиць передбачуваних вторгнень.

Різкі напади Венса на Данію – давнього союзника США та члена НАТО – стали ще одним прикладом того, що адміністрація Трампа мало поважає традиційні альянси США.

Венс, зокрема, не стримався у своїх повідомленнях. Під час закордонної поїздки минулого місяця він «читав лекції» європейським чиновникам про свободу слова та нелегальну міграцію на континенті, а пізніше звинуватив президента України Володимира Зеленського в недостатній вдячності Трампу під час суперечливої ​​зустрічі в Білому домі .

У п’ятницю в Гренландії Венс сказав, що Росія, Китай та інші країни виявляють «надзвичайний інтерес» до арктичних шляхів, морських шляхів і корисних копалин у регіоні. За його словами, США інвестуватимуть більше ресурсів, включаючи військово-морські кораблі та військові криголами, які матимуть більшу присутність у країні.

Коли гренландці висловили глибоке занепокоєння з приводу візиту, Венс пообіцяв, що народ Гренландії матиме «самовизначення», а США поважатимуть його суверенітет.

Нагадаємо, Сполучені Штати мають отримати Гренландію для забезпечення глобальної безпеки, оскільки країна «не може обійтися» без цього острова. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп. За його словами, контроль США над островом є «питанням миру для всього світу». Він також зазначив, що через Гренландію проходять військові кораблі, і Сполучені Штати не допустять цього.