Росія перейшла у гостру фазу інформоперації проти України – зовнішня розвідка

TikTok, Telegram, YouTube: як Росія використовує соцмережі для інформаційної війни

Служба зовнішньої розвідки попереджає про гостру фазу кремлівської інформоперації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Як повідомили у відомстві, операція проводиться із задіянням можливостей спеціальних служб російської федерації – Федеральної служби безпеки, Головного управління генерального штабу збройних сил та Служби зовнішньої розвідки – під загальною координацією адміністрації президента РФ.

«Мета – ліквідувати українську державність не на полі бою, а в головах людей: через делегітимізацію української влади, знецінення демократичних інституцій та нав’язування зовнішнього політичного сценарію з ознаками контрольованої капітуляції», – розповіли у відомстві.

Під виглядом «миротворчих ініціатив» й «аналітичного дискурсу» українському та міжнародному суспільству нав’язується думка про нібито втрату легітимності українською владою через непроведення виборів під час воєнного стану, потребу в «тимчасовій адміністрації» під егідою ООН, Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу чи ж навіть у «форматі четвірки» з Росією.

За даними відомства, ворог нагамається показати неможливість укладення Росією мирної угоди з українською владою, що має стати casus belli «формальним приводом» для зміни політичного курсу.

«Такі наративи є не просто дезінформацією, а елементом спецоперації з примусу України до політичної капітуляції під виглядом «мирного врегулювання», – зазначили у СЗРУ.

Операцію проводять через формально західні або «нейтральні» медіа, які виступають як проксі для російських тез. Серед них виділяють угорські Magyar Nemzet, Magyar Hirlap і Pesti Srácok просувають ідеї про «нездатність України до самостійного управління».

Також польська платформа Salon24.pl опублікувала фейковий блог анонімного автора MarcinWi, у якому під виглядом «експертного аналізу» підтримано наратив про «розкол» між військовим і політичним керівництвом України.

Французький Réseau International популяризує тези про нібито нездатність України самостійно вести бойові дії та «глибокий стратегічний розрив між українським політичним керівництвом і Генеральним штабом».

Залучені також анонімні телеграм-канали, які видають себе за «інсайдерів» у Збройних силах України чи політичному керівництві.

У TikTok та на YouTube просувається координована хвиля емоційних відео з наративами «Захід більше не підтримує Україну», «нас обманули», «потрібні зміни у владі», а також «час для зміни», «потрібен інший уряд для миру».

Масово ширяться матеріали деструктивного характеру з однаковими тезами у (Telegram /Страна.ua, Скот Ріттер/, X /RothLindberg, DougAMacgregor/, Facebook /Флоріан Філіппо, Fernand Kartheiser/) із підключенням ботмереж й акаунтів, пов’язаних із проросійськими структурами у Європі та Латинській Америці. Вони публікують псевдодокументи, заяви й «аналітичні записки», які ставлять під сумнів повноваження української влади.

Через проросійських «експертів» із титулами «колишніх дипломатів», «незалежних політологів», «ветеранів ООН» просувається теза, що нібито «навіть Заходу потрібна інша Україна».

Для легітимації наративів, зокрема публікації та коментарі представників колишніх проросійських політичних структур, ворог використовує українських фігурантів справ про державну зраду.

«Ці дії супроводжуються інфільтрацією кремлівських наративів у структури впливу країн-партнерів України, зокрема через організацію публічних «дискусій» на теми легітимності влади, перспектив переговорів без участі України та нібито «втрати довіри» до Києва», – зауважили у зовнішній розвідці.

Нагадаємо, Росія передала США перелік «порушень» часткового перемирʼя з боку України. Російська Федерація вирішила передати список так званих порушень часткового режиму тиші з боку України адміністрації президента США.

