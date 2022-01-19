На Черкащині дикі свині тероризують село

Тварини лякають людей та знищують урожай

На Черкащині в селі Поташі жителі страждають від атаки диких кабанів. Тварини витоптали городи та з'їдають весь урожай. Про це інформує ТСН.

Зазначається, що кабани стадом по 20 голів ходять центральною вулицею та околицями селища. Тварини нечасто ходять поодинці. Вони зовсім не бояться людей, які не можуть спокійно пересуватися селом.

Попри те, що кабани з місцевого мисливського господарства, вони не можуть нормально вжитися в одному селі з людьми. Місцеві жителі розповідають, що тварини захопили порожні житлові приміщення та почали там розмножуватися.

Нагадаємо, міжнародна група дослідників підрахувала, яким чином дикі свині впливають на глобальне потепління в усьому світі. За їхніми підрахунками, тварини вивільняють вуглець, який потрапив в ґрунт, що призводить до викидів 4,9 мільйона метричних тонн вуглекислого газу щорічно. Цей вплив сильніший, ніж від автомобілів.

Раніше в Енергодарі Запорізької області дикі кабани пробралися на територію стратегічного підприємства Запорізької АЕС і намагалися через скло прорватися в приміщення станції.

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