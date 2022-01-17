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    Малюки єгипетської летючої собаки народилися в Одеському зоопарку

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    Малюки єгипетської летючої собаки народилися в Одеському зоопарку

    Одеський зоопарк запрошує до акватераріуму – в єгипетських летючих собак народилися малюки

    В Одеському зоопарку – знов поповнення. В єгипетських летючих собак народилися малюки. Вони вже самостійно літають і добре харчуються.

    Єгипетська летюча собака (нільський крилан) – вид рукокрилих родини криланових. Довжина тіла цих екзотичних тварин становить приблизно 17 см. Харчуються вони фруктами, велику активність проявляють вночі.

    Побачити летючих собак можна в акватераріумі з 9:00 до 17:00.

    Теги: Одеса зоопарк тварини
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    Малюки єгипетської летючої собаки народилися в Одеському зоопарку