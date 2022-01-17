Малюки єгипетської летючої собаки народилися в Одеському зоопарку
Одеський зоопарк запрошує до акватераріуму – в єгипетських летючих собак народилися малюки
В Одеському зоопарку – знов поповнення. В єгипетських летючих собак народилися малюки. Вони вже самостійно літають і добре харчуються.
Єгипетська летюча собака (нільський крилан) – вид рукокрилих родини криланових. Довжина тіла цих екзотичних тварин становить приблизно 17 см. Харчуються вони фруктами, велику активність проявляють вночі.
Побачити летючих собак можна в акватераріумі з 9:00 до 17:00.