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На Черкащині підлітки підпалили чоловіка і вели трансляцію в Tik-Tok

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Черкащині підлітки підпалили чоловіка і вели трансляцію в Tik-Tok
фото ілюстративне

Внаслідок розваг молодиків чоловік отримав тілесні ушкодження та потребує лікування

У селі Кобринова Гребля Черкаської області компанія молодиків підпалила сплячого 44-річного чоловіка та почала вести трансляцію в одній з соцмереж. Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Внаслідок розваг молодиків чоловік отримав тілесні ушкодження та потребує лікування.

«Цей потерпілий розповів мені, що за допомогою дизпалива його підпалили. Я запропонував йому телефонувати в поліцію, але довелось телефонувати самому. Приїхали правоохоронці, встановили, що там, в тій компанії, були і повнолітні, і неповнолітні. Вони знімали відео для Tik-Tok. Потерпілий був в стані алкогольного сп’яніння після того, як побував на похороні. Всі інші також були в нетверезому стані. Один підпалював, один знімав, ввімкнули музику. Наскільки відомо, там перебувала ще дитина, дівчина. Випадок набув резонансу, це – дикунство», – розповів староста села в коментарі ТСН.ua.

За його словами, стан здоров’я потерпілого ускладнився тим, що рани почали гнити.  «Зараз йому допомагає сестра», – розповіли в селі.

У поліції Черкаської області зазначили, що подія сталась ще 5 лютого. Потерпілий звернувся до правоохоронців 8 лютого. До підпалу потерпілого може бути причетний 20-річний хлопець. Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 125  (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше влада закликає батьків перевірити телефони дітей.

Теги: поліція чоловік влада відео дитина Черкащина

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