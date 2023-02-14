На Черкащині підлітки підпалили чоловіка і вели трансляцію в Tik-Tok
Внаслідок розваг молодиків чоловік отримав тілесні ушкодження та потребує лікування
У селі Кобринова Гребля Черкаської області компанія молодиків підпалила сплячого 44-річного чоловіка та почала вести трансляцію в одній з соцмереж. Про це повідомляє поліція Черкаської області.
Внаслідок розваг молодиків чоловік отримав тілесні ушкодження та потребує лікування.
«Цей потерпілий розповів мені, що за допомогою дизпалива його підпалили. Я запропонував йому телефонувати в поліцію, але довелось телефонувати самому. Приїхали правоохоронці, встановили, що там, в тій компанії, були і повнолітні, і неповнолітні. Вони знімали відео для Tik-Tok. Потерпілий був в стані алкогольного сп’яніння після того, як побував на похороні. Всі інші також були в нетверезому стані. Один підпалював, один знімав, ввімкнули музику. Наскільки відомо, там перебувала ще дитина, дівчина. Випадок набув резонансу, це – дикунство», – розповів староста села в коментарі ТСН.ua.
За його словами, стан здоров’я потерпілого ускладнився тим, що рани почали гнити. «Зараз йому допомагає сестра», – розповіли в селі.
У поліції Черкаської області зазначили, що подія сталась ще 5 лютого. Потерпілий звернувся до правоохоронців 8 лютого. До підпалу потерпілого може бути причетний 20-річний хлопець. Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
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