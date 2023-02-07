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На Харківщині виписалися з лікарні підлітки, які підірвалися на міні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Харківщині виписалися з лікарні підлітки, які підірвалися на міні
фото: Харківська ОВА

Здоров’ю дітей уже нічого не загрожує

Підлітків із міста Ізюм Харківської області, які декілька днів тому постраждали внаслідок вибуху міни-«пелюстки», виписали з лікарні. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

«Сімох постраждалих віком від 14 до 17 років привезли з району до нашої лікарні близько 2:00 4 лютого. Підлітки зазнали мінно-вибухових травм. Більшість уламків від міни витягли ще у районній лікарні. Нам довелося діставати осколки у трьох підлітків. Вони були виявлені в нижніх кінцівках та м’яких тканинах шкіри», – зазначив дитячий хірург однієї із лікарень Харкова.

Загалом постраждали восьмеро підлітків: семеро отримали мінно-вибухові ураження, ще в однієї дівчини спостерігалася гостра реакцію на стрес. Наразі дітей виписали із лікарні, їх життям нічого не загрожує, йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підлітки втрапили у біду на одній із зупинок деокупованого міста. За словами постраждалих, вибухонебезпечний предмет приніс один із хлопеців. Мовляв, думав що той вже не здетонує.

«На жаль, на Харківщині залишається високий рівень мінної небезпеки. Особливо на деокупованих територіях регіону. Ми вкотре закликаємо батьків пояснювати дітям, що не можна чіпати невідомих предметів. Якщо ткий предмет було виявлено – відразу звертатися до ДСНС або поліції та чекати на приїзд фахівців», – нагадує заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Жанна Овчарова.

Нагадаємо, що 3 лютого семеро підлітків дістали поранень внаслідок підриву протипіхотної міни в деокупованому Ізюмі. 

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Теги: Ізюм діти розмінування

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