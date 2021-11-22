«Червоні» зони послаблять обмеження для громадського транспорту
Послабити обмеження попросили МОЗ мери українських міст
У «червоних» зонах карантину в Україні послаблять обмеження щодо проїзду у громадському транспорті. Про це в ефірі телеканалу «Інтер» заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.
За його словами, послабити обмеження попросили мери українських міст. Тепер в Україні дозволять впускати в громадський транспорт більше пасажирів через настання холодів, щоб люди довго не чекали на зупинці.
«Ми переходимо на такий етап, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей і плюс вакциновані не повинні страждати через невакцинованих», – сказав Ляшко.
Водночас в областях «червоної» зони користуватися громадським транспортом, як і раніше, зможуть лише ті, хто має Covid-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу.
Натомість правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими.
Зазначимо, сьогодні глава МОЗ оголосив, що дві області виходять з «червоної» зони.
Нагадаємо, за минулу добу, 21 листопада, в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
До слова, на Херсонщині поширюється штам Delta+.
Ще Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.
Також МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими. А ще МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.