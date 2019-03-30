На Чернігівщині висадили Алею воїнів АТО



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Алею назвали на честь Миколи Лущика

На Чернігівщині закладено Алею воїнів АТО імені Миколи Лущика. Про це повідомляє інформагентство Міноборони України.

На майже гектарній площі посадили шість тисяч саджанців лісових культур - у традиційній для Корюківки акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» взяло участь близько двохсот осіб.

На заклик ДП «Корюківське лісове господарство» відгукнулися 70 учнів школи №1 і гімназії міста Корюківка, 15 воїнів-учасників АТО/ООС та просто небайдужі городяни.

Алею воїнів АТО імені Миколи Лущика закладено в майбутньому парку - неподалік адмінбудівлі лісгоспу, поруч з дорогою Корюківка - Бреч.

«Присвоїти ім’я Миколи Лущика вирішили неспроста. Наш загиблий на сході земляк до війни працював на підприємстві трактористом. Був кращим у своїй справі. У березні 2014 року одним з перших пішов на схід України. Воював навідником танку. Героїчно загинув у серпні цього ж року в Луганській області», - розповів директор Корюківського лісового господарства Олег Петренко.

Микола Лущик похований в своєму рідному селі Тютюнниця. Посмертно нагороджений орденом «За мужність».