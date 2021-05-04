В автокатастрофі в Пакистані загинули 13 осіб

Водій перевищив швидкісний режим, не зміг впоратися з керуванням, в результаті, автобус перекинувся

У пакистанській провінції Пенджаб на сході країни в ДТП загинули, щонайменше, 13 осіб. Ще 25 травмовано.

Аварія сталася в понеділок, 3 травня, пише агентство Сіньхуа.

За словами представника патрульної поліції, водій перевищив допустиму швидкість руху і не впорався з керуванням, через що автобус перекинувся.

Постраждалі госпіталізовані. Повідомляється, що серед загиблих – жінка і дитина.

Нагадаємо, що у суботу, 1 травня, в центрі Києва онук ексміністра МВС Миколи Білоконя вбив дівчину на своєму Infiniti, тікаючи від патрульної поліції на великій швидкості.