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    В автокатастрофі в Пакистані загинули 13 осіб

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    В автокатастрофі в Пакистані загинули 13 осіб - В автокатастрофі в Пакистані загинули 13 осіб
    В автокатастрофі в Пакистані загинули 13 осіб
    Фото: 24newshd.tv

    Водій перевищив швидкісний режим, не зміг впоратися з керуванням, в результаті, автобус перекинувся

    У пакистанській провінції Пенджаб на сході країни в ДТП загинули, щонайменше, 13 осіб. Ще 25 травмовано.

    Аварія сталася в понеділок, 3 травня, пише агентство Сіньхуа.

    За словами представника патрульної поліції, водій перевищив допустиму швидкість руху і не впорався з керуванням, через що автобус перекинувся.

    Постраждалі госпіталізовані. Повідомляється, що серед загиблих – жінка і дитина.

    Нагадаємо, що у суботу, 1 травня, в центрі Києва онук ексміністра МВС Миколи Білоконя вбив дівчину на своєму Infiniti, тікаючи від патрульної поліції на великій швидкості.

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    Теги: МВС водій жінка
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