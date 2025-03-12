Окупанти атакували Кривий Ріг балістикою, є влучання

У Кривому Розі прогриміли вибухи

Російські терористи випустили кілька ракет по Кривому Рогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

«Серія вибухів у Кривому Розі. Наслідки атак з’ясовуємо», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, є поранена людина.

За словами Лисака, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа.

Нагадаємо, триває 1113-й день повномасштабної війни.

Сьогодні вночі окупанти атакували Дніпро. Внаслідок ударів по місту є пошкодження будинків, а також загорання на інфраструктурних об'єктах.

У Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.

У Сумах дрон влучив у складське приміщення, а у Харкові поміж приватними будинками. Шахед влучив в одне із складських приміщень.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що приліт безпілотника був у Шевченківському районі міста. За його словами, дрон влучив поміж будинків. Пожежі немає.

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