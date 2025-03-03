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Вночі РФ атакувала Україну 83 дронами. Скільки збила ППО

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вночі РФ атакувала Україну 83 дронами. Скільки збила ППО
Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя
фото: ДСНС

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України

У ніч на 3 березня окупанти били по Україні 83 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 46 цілей у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачено без негативних наслідків.

Вночі РФ атакувала Україну 83 дронами. Скільки збила ППО фото 1
фото: Повітряні сили

Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, ввечері 2 березня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Харків. БпЛА влучив у п’ятиповерхівку. «Главком» публікує фото наслідків з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Ворог завдав удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки сталося часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку та пожежа на верхніх поверхах», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що рятувальники вже ліквідували пожежу, врятували п’ять осіб і надали допомогу постраждалим.

Також 2 березня, окупанти атакували Кривий Ріг «шахедами». У місті є пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Зазначається, що після вибухів у Кривому Розі у декількох багатоповерхівках є пошкодження.

До слова, триває 1104-й день повномасштабної війни.

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Теги: Запоріжжя окупанти Сумщина Київщина напад Харківщина Дніпропетровщина Черкащина безпілотник

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