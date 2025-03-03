Вночі РФ атакувала Україну 83 дронами. Скільки збила ППО

Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України

У ніч на 3 березня окупанти били по Україні 83 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 46 цілей у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачено без негативних наслідків.

фото: Повітряні сили

Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, ввечері 2 березня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Харків. БпЛА влучив у п’ятиповерхівку. «Главком» публікує фото наслідків з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Ворог завдав удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки сталося часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку та пожежа на верхніх поверхах», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що рятувальники вже ліквідували пожежу, врятували п’ять осіб і надали допомогу постраждалим.

Також 2 березня, окупанти атакували Кривий Ріг «шахедами». У місті є пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Зазначається, що після вибухів у Кривому Розі у декількох багатоповерхівках є пошкодження.

До слова, триває 1104-й день повномасштабної війни.