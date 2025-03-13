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РФ атакувала енергообʼєкти «Укрзалізниці»: очікуються зміни в русі кількох поїздів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ атакувала енергообʼєкти «Укрзалізниці»: очікуються зміни в русі кількох поїздів
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця» вже підготувала резервні тепловози

Через ранкові ворожі атаки на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині спостерігатимуться зміни в русі кількох поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані «Укрзалізниці».

Зокрема: поїзд №86 Львів – Запоріжжя відправився з Дніпра з затримкою. А поїзд №72 Львів – Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом через станцію Синельникове-2 замість станціі Самар-Дніпровський.

«Резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські терористи атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину. Через атаку БпЛА на об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровської області є займання.

Також під ранок росіяни атакували Запоріжжя шахедами. Попередньо, люди не  постраждали. Є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури.

До слова, триває 1114-й день повномасштабної війни.

У російських містах Калуга, Саратов та Волгоград сьогодні вночі теж було оголошено загрозу атаки дронів, що призвело до запровадження тимчасових обмежень у місцевих аеропортах. Зокрема, у Калузі та Саратові обмежили приймання та випуск повітряних суден через можливу небезпеку, про що повідомила Росавіація.

Крім того, у Воронезькій області пізно ввечері 12 березня сили ППО РФ нібито зафіксували безпілотники, унаслідок чого один з об'єктів інфраструктури зазнав пошкоджень та загорівся.

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Теги: дрон Дніпропетровщина потяг Укрзалізниця війна фронт

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