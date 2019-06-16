На Миколаївщині спалахнула пожежа на сміттєзвалищі



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Пожежа спалахнула у селі Весняне Фото: ДСНС

Наразі загоряння локалізували

У Миколаївській області сталася пожежа на полігоні твердих відходів у селі Весняне.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у другій половині дня 16 червня.

«По прибуттю стало відомо, що горить сміття на орієнтовній площі 2000 кв м та виникло щільне задимлення. Рятувальники за допомогою підручних засобів (хлопавок) та подачі водяних стволів пожежу о 17:00 локалізували, наразі триває проливка тліючих осередків. Від ДСНС працює 11 чоловік особового складу, три одиниці техніки, від комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» – два бульдозери, які засипають сміття шаром ґрунту», – йдеться у повідомленні.

До слова, вчора під Києвом на стоянці згоріли 10 автобусів «Богдан».