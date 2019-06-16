  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Миколаївщині спалахнула пожежа на сміттєзвалищі

    • Розсилка
    Пожежа спалахнула у селі Весняне - На Миколаївщині спалахнула пожежа на сміттєзвалищі
    Пожежа спалахнула у селі Весняне
    Фото: ДСНС

    Наразі загоряння локалізували

    У Миколаївській області сталася пожежа на полігоні твердих відходів у селі Весняне.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у другій половині дня 16 червня.

    «По прибуттю стало відомо, що горить сміття на орієнтовній площі 2000 кв м та виникло щільне задимлення. Рятувальники за допомогою підручних засобів (хлопавок) та подачі водяних стволів пожежу о 17:00 локалізували, наразі триває проливка тліючих осередків. Від ДСНС працює 11 чоловік особового складу, три одиниці техніки, від комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» – два бульдозери, які засипають сміття шаром ґрунту», – йдеться у повідомленні.

    81_06

    До слова, вчора під Києвом на стоянці згоріли 10 автобусів «Богдан».

    Читайте також
    пожежа ДСНС Миколаївщина сміття рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ