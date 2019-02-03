На Донбасі місцевий житель намагався вивезти вибухівку з окупованих територій



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Житель Маріуполя намагався вивезти дві тротилові шашки

На КПВВ «Гнутове» прикордонники та працівники Служби безпеки затримали мешканця Маріуполя, який намагався провезти з окупованої території вибухівку.

Про це повідомили в прес-службі штабу операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що 62-річний житель Маріуполя 3 лютого на власному авто виїхав до окупованого Новоазовська, а по обіді повертався назад.

Під час перевірки транспортного засобу прикордонники та співробітники СБУ виявили в спинці заднього сидіння дві тротилові шашки вагою 400 грамів.

«Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Водія та автомобіль затримано. З якою метою громадянин перевозив вибухівку з'ясовують правоохоронці», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 січня співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією викрили на Закарпатті місцевого мешканця, який намагався продати вибухівку.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника в Ужгороді під час збуту замовнику шести тротилових шашок загальною вагою 1,2 кілограми та детонаторів.