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    Події в Україні

    На Донбасі місцевий житель намагався вивезти вибухівку з окупованих територій

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    На Донбасі місцевий житель намагався вивезти вибухівку з окупованих територій

    Житель Маріуполя намагався вивезти дві тротилові шашки

    На КПВВ «Гнутове» прикордонники та працівники Служби безпеки затримали мешканця Маріуполя, який намагався провезти з окупованої території вибухівку.

    Про це повідомили в прес-службі штабу операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що 62-річний житель Маріуполя 3 лютого на власному авто виїхав до окупованого Новоазовська, а по обіді повертався назад.

    Під час перевірки транспортного засобу прикордонники та співробітники СБУ виявили в спинці заднього сидіння дві тротилові шашки вагою 400 грамів.

    «Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Водія та автомобіль затримано. З якою метою громадянин перевозив вибухівку з'ясовують правоохоронці», — йдеться у повідомленні.

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    На Донбасі місцевий житель намагався вивезти вибухівку з окупованих територій
    На Донбасі місцевий житель намагався вивезти вибухівку з окупованих територій
    На Донбасі місцевий житель намагався вивезти вибухівку з окупованих територій
    На Донбасі місцевий житель намагався вивезти вибухівку з окупованих територій
    На Донбасі місцевий житель намагався вивезти вибухівку з окупованих територій
    На Донбасі місцевий житель намагався вивезти вибухівку з окупованих територій

    Нагадаємо, 21 січня співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією викрили на Закарпатті місцевого мешканця, який намагався продати вибухівку.

    Оперативники спецслужби затримали зловмисника в Ужгороді під час збуту замовнику шести тротилових шашок загальною вагою 1,2 кілограми та детонаторів.

    прикордонники СБУ зброя КПВВ автомобіль
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