На Донбасі місцевий житель намагався вивезти вибухівку з окупованих територій
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Житель Маріуполя намагався вивезти дві тротилові шашки
На КПВВ «Гнутове» прикордонники та працівники Служби безпеки затримали мешканця Маріуполя, який намагався провезти з окупованої території вибухівку.
Про це повідомили в прес-службі штабу операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що 62-річний житель Маріуполя 3 лютого на власному авто виїхав до окупованого Новоазовська, а по обіді повертався назад.
Під час перевірки транспортного засобу прикордонники та співробітники СБУ виявили в спинці заднього сидіння дві тротилові шашки вагою 400 грамів.
«Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Водія та автомобіль затримано. З якою метою громадянин перевозив вибухівку з'ясовують правоохоронці», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 21 січня співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією викрили на Закарпатті місцевого мешканця, який намагався продати вибухівку.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника в Ужгороді під час збуту замовнику шести тротилових шашок загальною вагою 1,2 кілограми та детонаторів.