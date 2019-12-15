На Донбасі унаслідок обстрілу російської артилерії загинув 21-річний нацгвардієць



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Військовослужбовець бригади швидкого реагування Національної гвардії України Сергій Михальчук

Життя українського військового забрала російська міна

Унаслідок обстрілу російської артилерії 14 грудня в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув військовослужбовець бригади швидкого реагування Національної гвардії України Сергій Михальчук.

Про це повідомив у Facebook пресофіцер НГУ Харитін Старський.

«Нашому братику був лише 21 рік, але він загинув у бою в суботу, 14 грудня 2019 року, від вогню російської артилерії, яку наводили в бік українських позицій не олігархи і не політики, а звичайні собі мешканці сусідньої країни. Душевні такі люди, з широкою душею та звірячою ненавистю до всього українського», – зазначив пресофіцер.

Бригада швидкого реагування Нацгвардії України виконує бойові завдання в районі селища Зайцеве на Донеччині та далі на північ на Світлодарській дузі.

Зазначається, що за проявлений героїзм Сергія Михальчука буде представлено до високої державної нагороди.

Нагадаємо, окупанти зосередили обстріли на Луганському напрямку.