На Донбасі від початку доби - жодного ворожого обстрілу



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Українські захисники продовжують контролювати ворогів на лінії зіткнення

Від початку доби 26 лютого російсько-окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це під час брифінгу поінформував речник Міноборони Максим Праута, повідомляє Укрінформ.

«З початку поточної доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська вогонь не відкривали», - зазначив речник.

За словами Праути, українські захисники продовжують контролювати ворогів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Як повідомлялося, 25 лютого на Донбасі один військовий загинув, один поранений. Російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник тричі застосував артилерію калібру 122 мм та міномети 120-го калібру, витративши 85 снарядів та мін.