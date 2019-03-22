На Донбасі від ворожих обстрілів загинув боєць ЗСУ
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Розсилка
Бойовики шість разів обстріляли позиції наших військ, п'ять разів застосувавши озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями
Станом на 18.00 п'ятниці, 22 березня, російсько-окупаційні війська шість разів обстріляли позиції Збройних сил України. Один український військовослужбовець загинув, один поранений. Про це повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил у Facebook.
«Від початку поточної доби бойовики шість разів обстріляли позиції наших військ, п'ять разів застосувавши озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями з витратою 63 мін калібрів 120 та 82 мм. Також зафіксовано обстріли снайперів», - зазначається у повідомленні.
Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного села Водяне; зі снайперської зброї – у районі населеного пункту Новомихайлівка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: двічі – з мінометів калібру 120 мм, а також з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів – поблизу села Новоолександрівка; з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Новозванівка; з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Золоте-1.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один отримав поранення.
Підрозділи, які обстрілював ворог, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати окупантів уточнюються.