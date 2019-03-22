На Донбасі від ворожих обстрілів загинув боєць ЗСУ



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Підрозділи, які обстрілював ворог, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння.

Бойовики шість разів обстріляли позиції наших військ, п'ять разів застосувавши озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями

Станом на 18.00 п'ятниці, 22 березня, російсько-окупаційні війська шість разів обстріляли позиції Збройних сил України. Один український військовослужбовець загинув, один поранений. Про це повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

«Від початку поточної доби бойовики шість разів обстріляли позиції наших військ, п'ять разів застосувавши озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями з витратою 63 мін калібрів 120 та 82 мм. Також зафіксовано обстріли снайперів», - зазначається у повідомленні.

Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного села Водяне; зі снайперської зброї – у районі населеного пункту Новомихайлівка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: двічі – з мінометів калібру 120 мм, а також з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів – поблизу села Новоолександрівка; з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Новозванівка; з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Золоте-1.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один отримав поранення.

Підрозділи, які обстрілював ворог, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати окупантів уточнюються.