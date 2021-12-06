На Донбасі загинув 35-річний воїн із Львівщини
Штаб Об’єднаних сил про втрати 5 грудня не повідомляв
На Донбасі 5 грудня загинув військовослужбовець з Львівщини Руслан Ниров. Наразі невідомо, за яких обставин він пішов з життя. Про смерть воїна повідомила Пустомитівська міська рада.
Ймовірно, втрата не була бойовою, бо сторінці ООС у facebook немає інформації стосовно смерті воїна. Натомість повідомляється про те, що внаслідок одного обстрілу окупантів ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.
Голова Пустомитівської громади Олег Серняк повідомив, що загиблий 5 грудня Руслан Ниров родом із села Семенівка, розташованого біля міста Пустомити на Львівщині.
«Сумні новини із фронту. Загинув Ниров Руслан Хамедбійович (10.06.1986 – 05.12.2021) учасник бойових дій, мешканець нашої громади (села Семенівка)», – зазначили в Пустомитівській міськраді.
Руслан Ниров проходив службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.
Попередньо планується, що тіло загиблого воїна ООС привезуть додому у середу, 8 грудня.
У Руслана Нирова залишилася вагітна дружина, мама та дві сестри. Захисникові України було 35 років.