На Донбасі загинув 35-річний воїн із Львівщини

Штаб Об’єднаних сил про втрати 5 грудня не повідомляв

На Донбасі 5 грудня загинув військовослужбовець з Львівщини Руслан Ниров. Наразі невідомо, за яких обставин він пішов з життя. Про смерть воїна повідомила Пустомитівська міська рада.