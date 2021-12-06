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    Події в Україні

    На Донбасі загинув 35-річний воїн із Львівщини

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    Руслан Ниров родом із села Семенівка у Львівській області&nbsp;<br /><br /> - На Донбасі загинув 35-річний воїн із Львівщини
    Руслан Ниров родом із села Семенівка у Львівській області 

    фото: Пустомитівська міська рада

    Штаб Об’єднаних сил про втрати 5 грудня не повідомляв

    На Донбасі 5 грудня загинув військовослужбовець з Львівщини Руслан Ниров. Наразі невідомо, за яких обставин він пішов з життя. Про смерть воїна повідомила Пустомитівська міська рада.

    Ймовірно, втрата не була бойовою, бо сторінці ООС у facebook немає інформації стосовно смерті воїна. Натомість повідомляється про те, що внаслідок одного обстрілу окупантів ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.

    Голова Пустомитівської громади Олег Серняк повідомив, що загиблий 5 грудня Руслан Ниров родом із села Семенівка, розташованого біля міста Пустомити на Львівщині.

    «Сумні новини із фронту. Загинув Ниров Руслан Хамедбійович (10.06.1986 – 05.12.2021) учасник бойових дій, мешканець нашої громади (села Семенівка)», – зазначили в Пустомитівській міськраді.

    Руслан Ниров проходив службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

    Попередньо планується, що тіло загиблого воїна ООС привезуть додому у середу, 8 грудня.

    У Руслана Нирова залишилася вагітна дружина, мама та дві сестри. Захисникові України було 35 років.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі війна вбивство смерть військові
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    На Донбасі загинув 35-річний воїн із Львівщини