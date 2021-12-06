Путінські ЗМІ «розкрили» масштаби присутності НАТО в Україні

«Не кожен член НАТО сьогодні може похвалитися такою кількістю різноманітних структур Альянсу на своїй території, як Україна» – пише росіянин

Пропагандист «побачив» в Україні тисячі військових Альянсу

Російський пропагандист Олександр Коц, який називає себе військовим журналістом, заявив, що в Україні вже зараз розташовано «щонайменше десять військових об'єктів НАТО». Коц також «побачив» в Україні «близько 4 тисяч військових США і майже 8,3 тисяч військових з інших країн Північноатлантичного альянсу». Свої фантазії Коц розписав у статті для «Комсомольської правди».

Зокрема, путінський пропагандист пише, що на Яворівському полігоні під Львовом на постійній основі перебувають 400 бійців альянсу зі США, Великої Британії, Канади, Данії, Швеції, Польщі та Латвії.

«З квітня цього року фахівці, які там працюють, уже встигли навчити 13 батальйонів і вісім бригад Збройних сил України відповідно до натовських стандартів. Крім того, відомо, що представники американських розвідструктур розташовані і в частині Пункту оперативного управління кораблями в Очакові, побудованому США для України. Також у Маріуполі та Бердянську за підтримки Вашингтона ведеться будівництво двох нових військово-морських баз, які надалі також будуть використовуватися військовими Північноатлантичного альянсу», – пише у статті росіянин.

Коц, із посиланням на «джерела в російських спецслужбах», повідомляє, що з лютого 2019 року в Україні також перебувають фахівці Пентагону з транснаціональних загроз.

«Вони, зокрема, проводять консультації для Служби безпеки України щодо організації диверсій на російському напрямку. Так, з ініціативи американської розвідки в СБУ вже створено диверсійно-розвідувальний відділ, головним завданням якого стане організація операцій в інших країнах», – розповідає пропагандист.

Коц стверджує, що начебто американці самі набирають кандидатів у цей надсекретний підрозділ.

«Із середини 2019 року інструкторами ЦРУ США ведеться диверсійна підготовка співробітників водолазного спецвідділу та шостого управління Центру спецоперацій СБУ. За рахунок американських засобів обладнується полігон для підготовки снайперів та водолазів українських спецслужб поблизу Світловодська», – пише Коц із посиланням на начебто співрозмовника із спецслужб РФ.

Далі Коц стверджує, що окрім США, у підготовці українських військових беруть участь і співробітники британської зовнішньої розвідки МІ-6.

«Так, вони організували тритижневі навчальні курси на базі військово-дипломатичної академії Головного управління розвідки Міноборони України, а також зайнялися підготовкою диверсійних груп у 73 морському центрі спецоперацій в Очакові. Там, зокрема, відпрацьовуються операції, які надалі можуть бути проведені на Азовському, Чорному морях та Криму», – пише Коц.

«Не кожен член НАТО сьогодні може похвалитися такою кількістю різноманітних структур Альянсу на своїй території, як Україна... Де-факто НАТО вже підійшов до наших кордонів. Просто поки що не сильно це афішує», – зазначається у матеріалі.

Нагадаємо, 7 грудня відбудуться переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна. Головною темою розмови стане Україна.

Тим часом очільник МЗС РФ Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

На тлі стягування російських військ до українських кордонів зрештою США переконали Євросоюз у підготовці Росією вторгнення в Україну.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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