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    Думки вголос

    Вимоги Росії щодо України не обмежуються лише темою вступу до НАТО

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Росія вимагає не лише не вступу України до НАТО, а й призупинення будь-якої активності щодо надання оборонної допомоги - Вимоги Росії щодо України не обмежуються лише темою вступу до НАТО
    Росія вимагає не лише не вступу України до НАТО, а й призупинення будь-якої активності щодо надання оборонної допомоги

    Росія анексувала Крим, коли Україна мала позаблоковий статус

    Мовою оригіналу

    Опять двадцать пять.

    Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил в интервью Handelsblatt, что Запад мог бы рекомендовать Украине ориентироваться в отношениях с НАТО на Финляндию, которая является членом ЕС, но не входит в Альянс.

    И дальше: «Президент России Путин считает, что занимает оборонительную позицию. Им давно движет страх, что Америка все-таки захочет принять Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России».

    Какая же это неактуальная дискуссия.

    Во-первых, Россия аннексировала Крым, когда у Украины был внеблоковый статус. Отреагируй Запад на российско-грузинскую войну в августе 2008 года иначе, возможно, не было бы и темы аннексии Крыма и войны на Донбассе.

    Во-вторых, в современном мире, кроме текущих союзов и альянсов, есть масса неформальных локальных союзов – США-Великобритания-Австралия как пример. Или – неофициальный союз стран по Чёрному морю.

    И в этом смысле Россия требует не только не вступления Украины в НАТО, но и приостановления какой-либо активности в оказании оборонной помощи вообще. Тема не ограничивается вступлением или не вступлением в НАТО.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС Крим Росія НАТО
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    Вимоги Росії щодо України не обмежуються лише темою вступу до НАТО