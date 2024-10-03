Нічна атака на Харків: понад 10 постраждалих, серед них дитина (фото, відео)

Авіаційний боєприпас влучив у пʼятиповерхівку в Салтівському районі

Унаслідок ворожих авіаційних ударів по Харкову та Золочеву, завданих ворогом пізно ввечері 2 жовтня, постраждали вже 13 людей, серед них – одна дитина. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 2 жовтня у період з 22:40 до 23:00 ворог з населеного пункту Сроїтель Білгородської області РФ із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски керованих авіаційних бомб по Харкову та селу Золочів Богодухівського району.

Авіаційний боєприпас влучив між третім та четвертим поверхом пʼятиповерхового житлового будинку у Салтівському районі міста. Сталася пожежа.

«Травми різного ступеня тяжкості отримали 12 людей, серед яких дівчинка 3 роки 11 місяців. Найстаршій постраждалій 73 роки. Пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку, а також щонайменше 14 авто», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Шевченківському районі зафіксовано влучання в лісосмузі. Пошкоджено скління у двох багатоквартирних житлових будинках.

А в селі Золочів унаслідок авіаударів пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, господарчі споруди. Гострої реакції на стрес зазнала 69-річна жінка.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Наслідки ворожого удару по Харкову, 2 жовтня 2024 р. фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що близько 23:00 2 жовтня два ворожі літаки Су-34 скинули п'ять керованих авіаційних бомб типу УМПБ Д-30СН на Харків та його околиці. Раніше повідомлялося про 10 постраждалих у Харкові.