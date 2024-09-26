У Сумах рятувальники ліквідували авіабомбу, яка не здетонувала при падінні

Ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500 виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка у Сумах

У Сумах зранку 26 вересня виявили російську керовану авіаційну бомбу ФАБ-500. Вона не здетонувала при падінні. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Повідомлялося, що ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500 виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка у Сумах. На місце викликали вибухотехніків та інші необхідні служби.

Пізніше Сумська ОВА повідомила, що загрозу вибуху російської авіабомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідовано завдяки оперативній роботі вибухотехніків ДСНС та поліції.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня у ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога

Стало відомо, що у ніч на 26 вересня російські загарбники вдарили по Запоріжжю. Вісім людей постраждали, серед них одна дитина. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністації Іван Федоров.За його даними, вісім осіб отримали поранення, серед них – 14-річний хлопчик.

Внаслідок падіння уламків «шахеда» в Києві було травмовано дитину, пошкоджено житловий будинок та трапилась розгерметизація газової труби. Також, ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів.