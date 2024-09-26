Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Сумах рятувальники ліквідували авіабомбу, яка не здетонувала при падінні

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Сумах рятувальники ліквідували авіабомбу, яка не здетонувала при падінні
Російська бомба, що не здетонувала. Ілюстративне фото
фото: поліція Херсонської області

Ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500 виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка у Сумах

У Сумах зранку 26 вересня виявили російську керовану авіаційну бомбу ФАБ-500. Вона не здетонувала при падінні. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Повідомлялося, що ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500 виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка у Сумах. На місце викликали вибухотехніків та інші необхідні служби.

Пізніше Сумська ОВА повідомила, що загрозу вибуху російської авіабомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідовано завдяки оперативній роботі вибухотехніків ДСНС та поліції.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня у ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога

Стало відомо, що у ніч на 26 вересня російські загарбники вдарили по Запоріжжю. Вісім людей постраждали, серед них одна дитина. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністації Іван Федоров.За його даними, вісім осіб отримали поранення, серед них – 14-річний хлопчик.

Внаслідок падіння уламків «шахеда» в Києві було травмовано дитину, пошкоджено житловий будинок та трапилась розгерметизація газової труби. Також, ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів. 

Читайте також:

Теги: обстріл Сумщина рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час роботи на посаді голови Сумської ОДА Роман Грищенко отримав догану від президента. Потім пішов служити і отримав позивний Дядя Рома
Хто «наварив» 20 млн грн на неіснуючих дронах. Колишній голова ОДА і екскомбриг зробив заяву
30 серпня, 16:46
Пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі завершено
Зросла кількість загиблих у готелі в Кривому Розі
28 серпня, 06:54
Лишатися у прикордонних районах Сумщини небезпечно через численні обстріли ворога
Влада Сумщини закликає жителів прикордоння евакуюватися
30 серпня, 15:18
Піротехнічний розрахунок працював у Святошинському районі міста Києва
Київ: сапери вилучили уламки крилатої ракети Х-101 (фото)
2 вересня, 20:42
У Полтаві ворог влучив по території учбового закладу і сусідньої лікарні
Обстріл Полтави: Міноборони застерегло українців
3 вересня, 14:55
На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи
Один із найстаріших кінотеатрів Львова згорів дощенту. Попередня версія – підпал
18 вересня, 09:08
На місці російського удару працюють рятувальники
Прокуратура назвала наслідки нічного обстрілу Харкова
19 вересня, 04:14
20 вересня Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря
Що спричинило задимлення у столиці: названо причину
20 вересня, 11:21
На місці ворожго удару працюють рятувлаьники
Росіяни скинули авіабомби на Харків: влада повідомила по наслідки
22 вересня, 01:58

Події в Україні

У Сумах рятувальники ліквідували авіабомбу, яка не здетонувала при падінні
У Сумах рятувальники ліквідували авіабомбу, яка не здетонувала при падінні
Уночі ворог атакував Прикарпаття, пошкоджена критична інфраструктура (фото)
Уночі ворог атакував Прикарпаття, пошкоджена критична інфраструктура (фото)
Нічний обстріл Запоріжжя: є поранені, серед них дитина (фото)
Нічний обстріл Запоріжжя: є поранені, серед них дитина (фото)
Втрати ворога станом на 26 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 26 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ зробили заяву, чи зможуть росіяни форсувати Дніпро, щоб захопити Херсон
ЗСУ зробили заяву, чи зможуть росіяни форсувати Дніпро, щоб захопити Херсон
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
41K
Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
19K
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7466
«Київміськбуд» банкрут: очільник компанії б'є на сполох
6432
Київська електричка попереджає про зміни руху

Новини

У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Сьогодні, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Сьогодні, 03:01
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
Сьогодні, 01:40
Пентагон пропонує надати Україні снаряди з білим фосфором, але не для атак по росіянах
Сьогодні, 01:21

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua