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Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня російські терористи вдарили по центру міста Конотоп: пошкоджено будівлі, трамвайну колію, є тяжко поранені
фото: ДСНС Сумщини (ілюстративне)

Російські загарбники здійснили масовану атаку безпілотниками на територію України

Знеструмлення міста та знищення трамвайних колій: наслідки атаки на Конотоп. Вибухи та робота ППО в інших областях України. Велика Британія дозволила бити ракетами Storm Shadow по РФ – The Guardian. Трамп та республіканці шукають винних у проведенні «невдалих» дебатів. ХАМАС заявив про готовність до припинення вогню без нових умов.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 вересня, щоб ви були в курсі подій.

Наслідки атаки на Конотоп

Російські окупанти завдали ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, двоє людей госпіталізовано, однак точна кількість постраждалих невідома. 

«Всі хірурги міста знаходяться на роботі. Звернення від постраждалих продовжують надходити. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них в дуже критичному стані (кома). До слова сказати, той, що в комі якраз їхав рятувати людей…», – йдеться у повідомленні.

Семеніхін наголосив, що усім мешканцям варто зробити запаси води, так як зранку водопостачання буде зупинено на деякий час, а точний графік водопостачання буде оприлюднено зранку. Ситуація з електропостачанням в Конотопі – критична. За словами мера, енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Також російські терористи знищили ділянку трамвайної колії в центрі міста, тож рух трамваїв буде обмежено.

Вибухи та робота ППО в інших областях України

Російські загарбники здійснили масовану атаку безпілотниками на територію України. Зокрема, на Хмельниччині о 03:21 було чутно звуки вибухів. У Повітряних силах попереджали про загрозу ударних БпЛА біля Староконстянтинова. Також сили ВПО працювали на Полтавщині.

Велика Британія дозволила бити ракетами Storm Shadow по РФ – The Guardian

Великобританія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії. Про це повідомляє видання The Guardian, посилаючись на джерела в уряді Великої Британії.

Джерела видання наголошують, що про це не буде оголошено у п'ятницю після зустрічі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера із президентом США Джо Байденом. Обидва лідери планують обговорити війну в Україні та способи її припинення, хоча вони уникатимуть уваги до теми озброєння.

«Спільний візит Блінкена і Леммі до Києва в середу для зустрічі із Зеленським не відбувся б, якби не було ухвалено позитивного рішення щодо Storm Shadow. Але британці назвали надмірно провокаційною публічну заяву про ракети великої дальності в Києві, і тому заяви не було», – йдеться у матеріалі.

Трамп та республіканці шукають винних у проведенні «невдалих» дебатів

Республіканці однопартійці звинувачують одне одного в тому, що їхній кандидат у президенти США часто потрапляв у пастки під час дебатів з кандидаткою від демократів Камалою Гарріс.

Прибічники Трампа також критикують модераторів телеканалу, які нібито приділяли забагато уваги перевірці правдивості його відповідей, тоді як заяви Гарріс перевіряли значно менше.

Деякі республіканці висловили претензії до радників Трампа, стверджуючи, що його погано підготували до дебатів, інші заявили, що сам кандидат не спромігся зробити головне – пов'язати віцепрезидентку Гарріс із діяльністю президента Джо Байдена.

ХАМАС заявив про готовність до припинення вогню без нових умов

Угруповання ХАМАС стверджує, що підтримує негайне припинення вогню у Смузі Гази та звільнення заручників, якщо сторони не висуватимуть нових умов. Про це повідомляє Reuters.

Стверджується, що мирні перемовини опинилися на межі зриву через намір Ізраїлю залишити за собою контроль над «філадельфійським коридором» – вузькою смугою уздовж кордону Гази із Єгиптом. ХАМАС наполягає, що основою для миру має бути пропозиція США, озвучена у червні президентом Джо Байденом – там про коридор не йшлося. 

До слова, збитки України через екологічні руйнування від війни вже сягають €60 млрд, згідно з попередніми підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

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Теги: окупанти Велика Британія водопостачання інфраструктура ХАМАС робота озброєння звільнення Конотоп

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