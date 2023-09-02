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На Донеччині ФСБ залякує батьків школярів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Донеччині ФСБ залякує батьків школярів
ФСБ влаштовує рейди по домівках сімей, що відмовилися віддавати дітей на навчання за програмою РФ
фото ілюстративне

У Волновасі окупанти проводять із населенням профілактичні бесіди

У тимчасово окупованому населеному пункті Волноваха Донецької області та інших населених пунктах Волноваського району у період за 15 по 30 серпня представниками російських окупаційних адміністрацій проводилися агітаційні заходи з місцевим населенням щодо примусового залучення дітей шкільного віку до освітнього процесу у навчальних закладах за програмою РФ та участі у «виборах і голосуванні» за кандидатів від партії «Єдина Росія». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

До сімей, які відмовилися віддавати дітей до навчальних закладів, навідуються представники районних відділів освіти у супроводі ФСБ РФ з метою проведення профілактичних бесід щодо дотримання норм російського законодавства про обов’язкове отримання середньої освіти.

На батьків складено протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків. Повідомляється, що у разі складання трьох таких протоколів вони будуть позбавлені батьківських прав, а дітей передадуть під опіку соціальних служб до дитячих будинків на території РФ.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти встановили обмеження для старшокласників, які не мають паспорта Російської Федерації, і не дозволили їм відвідувати навчальні заклади.

А кримські гауляйтери у тимчасово окупованому Криму змушують усіх учнів, починаючи з 5 класу, проходити спецкурс із військової підготовки

Нагадаємо, триває 556-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Теги: війна окупанти діти навчання Донеччина

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