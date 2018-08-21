На Донеччині горіла багатоповерхівка: загинув пенсіонер



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Рятувальники на місці пожежі

Вогнем знищено шість балконів та пошкоджено шість квартир

У місті Часів Яр Донецької області сталася пожежа в п'ятиповерхівці.

Про це повідомили в управлінні ДСНС у Донецькій області.

«На місці події рятувальники з'ясували, що пожежа сталася в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку, спостерігалося щільне задимлення. Вогонь поширився на шість балконів на 3-5 поверхах. Рятувальники негайно приступили до евакуації мешканців будинку. Всього було евакуйовано 18 осіб, у тому числі три - автодрабиною. До міської лікарні Часів Яру медики госпіталізували трьох мешканців будинку. У лікарні була констатована смерть 76-річного чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що вогнем знищено шість балконів та пошкоджено шість квартир на загальній площі 180 кв. м.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, вчора у полі на Київщині згорів трактор.