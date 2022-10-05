«Укрпошта» почергово поновлює роботу стаціонарних відділень

«Укрпошта» відновлює роботу стаціонарних відділень у Лимані, який був під російською окупацією. Про це повідомив гендиректор Ігор Смілянський.

«Укрпошта» повернулася у Лиман, приєднавши своїм наказом «Почту Донбасса» до сміття історії!

Усі деталі вже завтра», – написав Смілянський.

Він також опублікував фотографію з поштового відділення в Лимані.

Нагадаємо, раніше Зеленський показав, що окупанти лишили після себе у Лимані (фото).

До слова, українські захисники сьогодні офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.