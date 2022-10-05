«Укрпошта» повернулася у Лиман
«Укрпошта» почергово поновлює роботу стаціонарних відділень
«Укрпошта» відновлює роботу стаціонарних відділень у Лимані, який був під російською окупацією. Про це повідомив гендиректор Ігор Смілянський.
«Укрпошта» повернулася у Лиман, приєднавши своїм наказом «Почту Донбасса» до сміття історії!
Усі деталі вже завтра», – написав Смілянський.
Він також опублікував фотографію з поштового відділення в Лимані.
Нагадаємо, раніше Зеленський показав, що окупанти лишили після себе у Лимані (фото).
До слова, українські захисники сьогодні офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.
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