Окупанти погрожують колаборантам на Луганщині

Саме на колаборантів Кремль покладає відповідальність за невдачі

На тимчасово окупованих територіях Луганщини окупанти поставили місцевим ватажкам ультиматум через провал мобілізації та погане логістичне забезпечення російської армії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Окупанти поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум: або РФ вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть «кадрові рішення». Причиною невдоволення є провал мобілізації та логістичного забезпечення армії ворога на цьому напрямку. Саме на колаборантів Кремль покладає відповідальність за невдачі», – йдеться у повідомленні.

Щоб задовольнити окупантів та зберегти свої місця колаборанти почали нову хвилю мобілізації в регіоні.

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Центр нацспротиву закликає внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, хто має родичів на тимчасово окупованих територіях, поділитися наявною інформацією про «мобілізацію» до окупаційних військ.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти зіткнулися з небажанням мешканців захоплених територій Україні співпрацювати із загарбниками. Зокрема, є нестача колаборантів. Через це загарбники змушені завозити чиновників з Російської Федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях.

До слова, триває 341-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється. Російські окупанти протягом доби завдали чотири ракетних удари. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.