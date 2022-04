Росію позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав

Рада Організації американських держав (ОАД) прийняла рішення позбавити Росію статусу постійного спостерігача при організації. Про це йдеться в заяві ОАД.

Була прийнята резолюція позбавити Росію статусу спостерігача ОАД поки РФ продовжує бойові дії на території України. «За« проголосували 25 країн, проти - 0, Утрималися - 8.

Complete text of the resolution “Suspension of the Status of the Russian Federation as a Permanent Observer of the Organization of American States” adopted by the #OAS Permanent Council pic.twitter.com/uGulsmLuWR