Росію позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав
Аналогом має стати призупинення статусу Російської Федерації як постійного члена Ради Безпеки ООН
Була прийнята резолюція позбавити Росію статусу спостерігача ОАД поки РФ продовжує бойові дії на території України. «За« проголосували 25 країн, проти - 0, Утрималися - 8.
Complete text of the resolution “Suspension of the Status of the Russian Federation as a Permanent Observer of the Organization of American States” adopted by the #OAS Permanent Council pic.twitter.com/uGulsmLuWR— OAS (@OAS_official) April 21, 2022
«Аналогом має стати призупинення статусу Російської Федерації як постійного члена Ради Безпеки ООН», – йдеться в повідомленні організації.