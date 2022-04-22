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    Події в Україні

    Росію позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав

    Росію позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав - Росію позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав
    Росію позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав
    фото з відкритих джерел

    Аналогом має стати призупинення статусу Російської Федерації як постійного члена Ради Безпеки ООН

    Рада Організації американських держав (ОАД) прийняла рішення позбавити Росію статусу постійного спостерігача при організації. Про це йдеться в заяві ОАД.

    Була прийнята резолюція позбавити Росію статусу спостерігача ОАД поки РФ продовжує бойові дії на території України. «За« проголосували 25 країн, проти - 0, Утрималися - 8.

    «Аналогом має стати призупинення статусу Російської Федерації як постійного члена Ради Безпеки ООН», – йдеться в повідомленні організації.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росію позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав