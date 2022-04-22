Американські вчені назвали програми, які прослуховують користувачів

Зібрані дані можуть дати уявлення, чим займається людина

Більшість популярних сервісів для відеоконференцій прослуховують користувачів, незважаючи на відключений мікрофон. Про це йдеться у дослідженні американських учених із Вісконсінського та Чиказького університетів.

До таких програм входять Zoom, Skype, Google Meet, Discord, Skype та інші сервіси.

Повідомляється, що відключення мікрофона заглушає звук лише для співрозмовників, при цьому не перериваючи запис, який потім зберігається на серверах компаній.

Зібрані дані можуть дати уявлення, чим займається людина.

Вчені з'ясували, що за допомогою фонового звуку та нейромережі можна з точністю до 82% з'ясувати, що людина їсть, їде за кермом, прибирає або дивиться відео.

За словами дослідників, це ставить під загрозу конфіденційність користувачів. Більшість компаній не використовує зібрану таким чином інформацію, проте вони можуть потрапити до рук шахраїв.