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На електропідстанції у Дніпропетровській області знайдена вибухівка

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На електропідстанції у Дніпропетровській області знайдена вибухівка
У Хмельницькій області через ракетну атаку в ніч на 26 травня було знеструмлено 11,1 тисячі абонентів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Для знешкодження вибухового пристрою залучалася поліція та сапери

На одній із підстанцій у Дніпропетровській області виявлений вибуховий пристрій. Його вже знешкодили. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

«На одній із підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій», – йдеться в повідомленні.

Для знешкодження вибухового пристрою викликали поліцію та саперів.

У Міненерго додали, що у Хмельницькій області через ракетну атаку в ніч на 26 травня було знеструмлено 11,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах. Станом на ранок усіх заживлено.

У Сумській області ворожий снаряд влучив у газорозподільчу станцію. Обійшлося без постраждалих, обладнання не пошкоджено, газопостачання не припинялося.

Обмеження електроенергії для споживачів поки що не передбачені, проте все залежить від споживання.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області приблизно о 10:37 пролунав вибух під час масштабної повітряної тривоги в України.

Як повідомлялося, у ніч на 26 травня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Фіксувалися пуски крилатих ракет і дронів. Під час тривоги у Хмельницькому та Хмельницькій області пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові, після чого у місті зникла електроенергія. Минулося без постраждалих і руйнувань.

Крім того, ворог атакував Вінниччину. У місті Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки й авто. 

Теги: Міненерго вибухівка Дніпропетровщина

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