Нічний удар по Дніпропетровщині: пошкоджена критична інфраструктура, є поранені

Наслідки ворожих ударів по Дніпропетровщині, 4 травня 2024 рік

Через атаку на Павлоградський район постраждали жінка й чоловік

У ніч на 4 травня російські окупанти атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. П’ять «Шахедів» українські захисники знищили над Павлоградським районом. Про це повідомив очільник Дніпропевтроської обласної військової адміністрації Микола Лукашук.

«Через атаку у місті постраждала жінка і чоловік. Сталася пожежа, пошкоджені три приватні будинки та об’єкт інфраструктури», – написав глава регіону в Telegram.

У ніч на 4 травня окупанти атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками фото: Микола Лукашук/Telegram

Крім того, уночі ворог гатив і по Нікопольщині. Бив артилерією, «Градом» та безпілотниками.

«Пошкоджений ліцей, комунальне підприємство, житлові будинки, багатоповерхівки, відділення банку, лінія електропередач. Є ураження об'єктів критичної інфраструктури», – зазначив Лукашук.

Уночі ворог вгатив по Нікопольщині та Павлоградському району фото: Микола Лукашук/Telegram

На Нікопольщині минулося без постраждалих.

Також на ранок окупанти вдарили артилерією по Мирівській громаді. Пошкоджена будівля агрофірмі.

Нагадаємо, що в ніч на 4 травня російські загарбники здійснили масовану атаку дронів на Харків. За попередніми даними, постраждали чотири особи, серед них – одна дитина. Зафіксовано два прильоти «Шахедів» по місту, обидва – по цивільній інфраструктурі Основʼянського району.

Раніше повідомлялося, що 4 травня о 00:56 у Харкові прогримів вибух, згодом пролунав повторний вибух. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників зі сторони Білгородської області РФ.