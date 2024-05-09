Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії, є загиблі та поранені (фото)

Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років

В результаті обстрілу у Нікополі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків

Російські війська рано вранці 9 травня обстріляли з артилерії Нікополь. Загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років. Місто росіяни обстріляли з самого ранку. Там зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін», – розповів він.

Російські війська вранці 9 травня обстріляли з артилерії Нікополь Фото Сергій Лисак, Tekegram

В результаті обстрілу у Нікополі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків Фото Сергій Лисак, Tekegram

У Нікополі пошкоджено хлібний кіоск фото Сергій Лисак, Tekegram

Нагадаємо, у ніч на 8 травня Росія завдала масованої атаки на сім регіонів України, в результаті якої було поранено троє людей, у тому числі дитину. Об'єктами нападу стала енергетична інфраструктура, житлові будинки, громадський транспорт та автомобілі. Постраждабо троє людей – на Київщині та Кіровоградщині, серед яких одна дитина. Наразі над ліквідацією наслідків атак працюють рятувальники.

До слова, Близько половини північнокорейських ракет, якими Росія вдарила по Україні, не долетіли до цілі. Відсоток несправності високий. Як повідомляє Reuters з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За словами Офісу генпрокурора, всього вдалося вилучити уламки 21 з приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет, якими Росія намагалася завдати ударів по Україні в період з кінця грудня до кінця лютого.