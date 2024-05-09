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Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії, є загиблі та поранені (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії, є загиблі та поранені (фото)
Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років
фото Сергій Лисак, Tekegram

В результаті обстрілу у Нікополі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків

Російські війська рано вранці 9 травня обстріляли з артилерії Нікополь. Загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років. Місто росіяни обстріляли з самого ранку. Там зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін», – розповів він.

Російські війська вранці 9 травня обстріляли з артилерії Нікополь
Російські війська вранці 9 травня обстріляли з артилерії Нікополь
Фото Сергій Лисак, Tekegram
В результаті обстрілу у Нікополі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків
В результаті обстрілу у Нікополі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків
Фото Сергій Лисак, Tekegram
У Нікополі пошкоджено хлібний кіоск
У Нікополі пошкоджено хлібний кіоск
фото Сергій Лисак, Tekegram

Нагадаємо, у ніч на 8 травня Росія завдала масованої атаки на сім регіонів України, в результаті якої було поранено троє людей, у тому числі дитину. Об'єктами нападу стала енергетична інфраструктура, житлові будинки, громадський транспорт та автомобілі.  Постраждабо троє людей – на Київщині та Кіровоградщині, серед яких одна дитина. Наразі над ліквідацією наслідків атак працюють рятувальники.

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До слова, Близько половини північнокорейських ракет, якими Росія вдарила по Україні, не долетіли до цілі. Відсоток несправності високий. Як повідомляє Reuters з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За словами Офісу генпрокурора, всього вдалося вилучити уламки 21 з приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет, якими Росія намагалася завдати ударів по Україні в період з кінця грудня до кінця лютого.

Теги: війна обстріл Україна Дніпропетровщина

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