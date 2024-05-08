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Дніпропетровщина: знищено чотири ракети, пошкоджена лінія електропередач (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дніпропетровщина: знищено чотири ракети, пошкоджена лінія електропередач (фото)
фото: Сергій Лисак/телеграм

Від вечора ворог гатив по Нікопольщині п'ять разів

У ніч на 8 травня під час масованої атаки РФ сили ППО збили над Дніпропетровською областю чотири ракети та п'ять «шахедів». Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Дніпропетровщина: знищено чотири ракети, пошкоджена лінія електропередач (фото) фото 1

За даними ОВА, пошкоджено п'ять приватних будинків, дві господарські споруди, два авто, гараж, газогін та лінія електропередач.

Дніпропетровщина: знищено чотири ракети, пошкоджена лінія електропередач (фото) фото 2

Також Лисак інформує, що від вечора ворог гатив по Нікопольщині п'ять разів. Обстрілював територію регіону із артилерії та бив дронами-камікадзе.

«Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 42-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у шести областях.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли про пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією, зберігалася загроза застосування БпЛА.

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Теги: Дніпропетровщина обстріл

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