Дніпропетровщина: знищено чотири ракети, пошкоджена лінія електропередач (фото)

Від вечора ворог гатив по Нікопольщині п'ять разів

У ніч на 8 травня під час масованої атаки РФ сили ППО збили над Дніпропетровською областю чотири ракети та п'ять «шахедів». Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними ОВА, пошкоджено п'ять приватних будинків, дві господарські споруди, два авто, гараж, газогін та лінія електропередач.

Також Лисак інформує, що від вечора ворог гатив по Нікопольщині п'ять разів. Обстрілював територію регіону із артилерії та бив дронами-камікадзе.

«Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 42-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у шести областях.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли про пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією, зберігалася загроза застосування БпЛА.