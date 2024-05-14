У 2024 році припинили роботу понад 20% новостворених ФОПів: які бізнеси закриваються найчастіше

Понад 23% новостворених торік ФОПів припинили свою діяльність у 2024 році – це 7,3 тисячі бізнесів

Майже 31 тисяча фізичних осіб-підприємців (ФОП) припинила свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Найчастіше закриваються бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених ФОПів минулоріч закрились у 2024 році. Про це повідомляє платформа Опендатабот.

30 904 ФОПи припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Проте нових бізнесів відкривається у двічі більше – понад 74 тисячі за перший квартал цього року.

Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі – 10 773 (34.9%). Також до трійки лідерів потрапили сфери комп'ютерного програмування та оптової торгівлі – 10.1% та 6.2% відповідно.

У яких сферах найчастіше закриваються ФОПи фото інфографіка Опендатабот

Найбільше закривається бізнесів у Києві — понад 3,8 тисяч або ж 12,4%. На другому місці антирейтингу Харківщина – майже 2,4 тисячі бізнесів (7.7%). І замикає топ Дніпропетровщина, там припинили свою діяльність також майже 2,4 тисячі ФОПів або 7.7%.

До антитопу також потрапила Одещина та Львівщина — 7.7% та 6.8% відповідно.

У яких регіонах найчастіше закриваються ФОПи фото інфографіка Опендатабот

Понад 23% новостворених торік ФОПів припинили свою діяльність у 2024 році – це 7,3 тисячі бізнесів.

Як повідомлялося, за перший квартал 2024 року в Україні зареєстровано 74 050 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це на 33,6% більше, ніж у січні – березні 2023 року та на 18% більше за показник першого кварталу довоєнного 2021-го. Про це повідомляє платформа Опендатабот у середу, 1 травня.

Раніше Гетманцев заявив, що військовий збір з мінімальної зарплати під час війни мають сплачувати всі, в тому числі фізичні особи – підприємці. Він нагадав, що ФОПи першої та другої груп наразі не сплачують військовий збір з мінімальної зарплати. Міністерство фінансів вважає, що така практика у війну неприйнятна.

До слова, народні депутати пропонували запровадити спеціальний режим оподаткування доходів, одержаних фізособами від здійснення окремих видів діяльності. Йшлося, зокрема, про кур'єрів, таксистів, а також майстрів манікюру, перукарів і не тільки.