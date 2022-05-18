На Харківщині через обстріли окупантів за добу виникли 11 пожеж

У Харківській області через обстріли за добу виникли 11 пожеж. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Загалом за добу рятувальники здійснили 34 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 23, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 11, пожеж, що сталися з інших причин – 12; також 3 рази для проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 – для надання допомоги населенню, 6 – інші виїзди», – йдеться в повідомленні.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (5) та Харківському (6) районах області. Горіли приватні будинки, надвірні забудови, гаражі, об’єкти інфраструктури та природні екосистеми.

Протягом доби проводились й аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Київського, Індустріального районів міста Харкова та Дергачівській громаді.

Знешкоджено 16 ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, протягом доби 16 травня у Харківській області через обстріли рашистів виникло 15 пожеж. Росіяни завдали по Харкову три обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту.