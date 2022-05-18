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    Події в Україні

    На Харківщині через обстріли окупантів за добу виникли 11 пожеж

    Рятувальники Харківщини за добу ліквідували 11 пожеж, що виникли через обстріли - На Харківщині через обстріли окупантів за добу виникли 11 пожеж
    Рятувальники Харківщини за добу ліквідували 11 пожеж, що виникли через обстріли
    фото: ДСНС

    Пожежі трапились у Чугуївському та Харківському районах області

    У Харківській області через обстріли за добу виникли 11 пожеж. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «Загалом за добу рятувальники здійснили 34 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 23, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами 11, пожеж, що сталися з інших причин 12; також 3 рази для проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 для надання допомоги населенню, 6 інші виїзди», йдеться в повідомленні.

    Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (5) та Харківському (6) районах області. Горіли приватні будинки, надвірні забудови, гаражі, об’єкти інфраструктури та природні екосистеми.

    Протягом доби проводились й аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Київського, Індустріального районів міста Харкова та Дергачівській громаді.

    Знешкоджено 16 ворожих боєприпасів.

    Нагадаємо, протягом доби 16 травня у Харківській області через обстріли рашистів виникло 15 пожеж. Росіяни завдали по Харкову три обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині через обстріли окупантів за добу виникли 11 пожеж