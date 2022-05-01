  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Окупанти прасували Харківщину з артилерії: виникли 15 пожеж, є постраждалі

    Рятувальники Харківщини за добу ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли - Окупанти прасували Харківщину з артилерії: виникли 15 пожеж, є постраждалі
    Рятувальники Харківщини за добу ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли
    фото: Telegram Олега Синєгубова

    Внаслідок обстрілів рашистів у Харківській області виникли 15 пожеж

    Російські військові протягом доби завдавали по Харкову і області артилерійські удари, внаслідок чого постраждали люди та виникли 15 пожеж. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

    Так, за його словами, за добу росіяни завдали по Харкову три обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту.

    Рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли: у Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах. За добу одна людина постраждала у Балаклійському районі.

    «Ворог зменшив інтенсивність обстрілів, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова», – повідомив Синєгубов.

    Водночас він наголосив, що не варто втрачати пильність, адже буквально кілька годин тому окупанти знову обстріляли Дергачівську громаду, внаслідок чого постраждала людина.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Окупанти прасували Харківщину з артилерії: виникли 15 пожеж, є постраждалі
    Окупанти прасували Харківщину з артилерії: виникли 15 пожеж, є постраждалі
    Окупанти прасували Харківщину з артилерії: виникли 15 пожеж, є постраждалі
    Окупанти прасували Харківщину з артилерії: виникли 15 пожеж, є постраждалі
    Окупанти прасували Харківщину з артилерії: виникли 15 пожеж, є постраждалі

    Нагадаємо, напередодні Збройні сили України у Харківській області відновили контроль над чотирма населеними пунктами. Зокрема, Верхньою Роганкою, Руською Лозовою, Слобідським та Прилесним.

    Відомо, що в окупованому Вовчанську, що на Харківщині, загарбники викрали та вивезли до Росії обладнання одного із заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 1 травня
    Теги: Харків росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти прасували Харківщину з артилерії: виникли 15 пожеж, є постраждалі