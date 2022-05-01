Окупанти прасували Харківщину з артилерії: виникли 15 пожеж, є постраждалі

Рятувальники Харківщини за добу ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли

Внаслідок обстрілів рашистів у Харківській області виникли 15 пожеж

Російські військові протягом доби завдавали по Харкову і області артилерійські удари, внаслідок чого постраждали люди та виникли 15 пожеж. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Так, за його словами, за добу росіяни завдали по Харкову три обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту.

Рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли: у Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах. За добу одна людина постраждала у Балаклійському районі.

«Ворог зменшив інтенсивність обстрілів, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова», – повідомив Синєгубов.

Водночас він наголосив, що не варто втрачати пильність, адже буквально кілька годин тому окупанти знову обстріляли Дергачівську громаду, внаслідок чого постраждала людина.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили України у Харківській області відновили контроль над чотирма населеними пунктами. Зокрема, Верхньою Роганкою, Руською Лозовою, Слобідським та Прилесним.

Відомо, що в окупованому Вовчанську, що на Харківщині, загарбники викрали та вивезли до Росії обладнання одного із заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір.