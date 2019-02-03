На Харківщині двоє дітей потрапили у пастку на замерзлому озері



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Використовуючи рятувальні жилети, драбину палицю та підручні засоби співробітники ДСНС доставили підлітків на берег

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У Харківській області 2 лютого о 15:14 номер «101надійшло повідомлення про те, що на замерзлому озері поблизу Мерефянського шосе двоє неповнолітніх дітей потребують допомоги.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківської області.

На місці рятувальники виявили двох підлітків на відстані близько 50 метрів від берегової лінії, які потрапили в льодово-болотисту пастку та не можуть самостійно покинути її.

«Рятування значно ускладнювала неможливість під'їзду, сильна засніженість, густе заростання очеретом та болотиста характеристика місцевості», - сказано в повідомленні.

Використовуючи рятувальні жилети, драбину палицю та підручні засоби співробітники ДСНС доставили підлітків на берег. Ними виявились учні дев'ятого класу місцевої школи, що мешкають поблизу.

З підлітками провели роз'яснювальну роботу та доставили додому на шляху повернення у підрозділ.