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    Події в Україні

    На Харківщині двоє дітей потрапили у пастку на замерзлому озері

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    На Харківщині двоє дітей потрапили у пастку на замерзлому озері

    Використовуючи рятувальні жилети, драбину палицю та підручні засоби співробітники ДСНС доставили підлітків на берег

    У Харківській області 2 лютого о 15:14 номер «101»надійшло повідомлення про те, що на замерзлому озері поблизу Мерефянського шосе двоє неповнолітніх дітей потребують допомоги.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківської області.

    На місці рятувальники виявили двох підлітків на відстані близько 50 метрів від берегової лінії, які потрапили в льодово-болотисту пастку та не можуть самостійно покинути її.

    «Рятування значно ускладнювала неможливість під'їзду, сильна засніженість, густе заростання очеретом та болотиста характеристика місцевості», - сказано в повідомленні.

    Використовуючи рятувальні жилети, драбину палицю та підручні засоби співробітники ДСНС доставили підлітків на берег. Ними виявились учні дев'ятого класу місцевої школи, що мешкають поблизу.

    З підлітками провели роз'яснювальну роботу та доставили додому на шляху повернення у підрозділ.

    ДСНС рятувальники
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