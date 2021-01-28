Молодик із сокирою в руках влаштував дебош у столичній багатоповерхівці (фото)

Чоловік бігав по сходовому майданчику із сокирою в руках та погрожував сусідам

27 січня на лінію 102 надійшли повідомлення про хуліганство на проспекті Відрадному в Києві. Допомоги в поліції попросили всі мешканці 19 поверху будинку та повідомили, що їхній сусід нецензурно лається та псує плитку сокирою.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

До вказаної квартири направилися два екіпажі патрульних. Підійшовши до дверей помешкання громадянина, інспектори почули лайку та погрози фізичною розправою. Через деякий час чоловік відкрив двері та вийшов на сходовий майданчик із сокирою в руках, де і був затриманий патрульними.

Під час спілкування із затриманим інспектори помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Зважаючи на стан чоловіка, вони викликали спеціалізовану швидку допомогу.

Поліцейські винесли на 36-річного громадянина протоколи за ст. 185 (Злісна непокора), ст. 173 (Дрібне хуліганство), а також постанову за ч. 1 ст. 178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.