На Харківщині за ранок сталися дві смертельні аварії: моторошні фото

За добу у Харкові та Харківській області сталося 43 дорожньо-транспортні пригоди

На Харківщині в результаті дорожньо-транспортних пригод загинули дві людини. Про це інформує поліція Харківщини. За її даними, обидві смертельні ДТП сталися вранці в неділю. 25 лютого о 4.00 в смт. Краснокутськ Харківської області 25-річний водій автомобіля «Фольксваген» не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу. Від



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ДТП у Харкові

За добу у Харкові та Харківській області сталося 43 дорожньо-транспортні пригоди

На Харківщині в результаті дорожньо-транспортних пригод загинули дві людини. Про це інформує поліція Харківщини.

За її даними, обидві смертельні ДТП сталися вранці в неділю.

25 лютого о 4.00 в смт. Краснокутськ Харківської області 25-річний водій автомобіля «Фольксваген» не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу. Від удару загинув 30-річний пасажир, який сидів на задньому сидінні. Водій та ще один пасажир доставлені до лікарні. Стан їх здоров’я задовільний.

Близько 6.30 до працівників патрульної поліції надійшло повідомлення про ДТП на провулку Банному, 2 у Харкові. Попередньо, водій автомобіля «Шкода» здійснив наїзд на електроопору. Внаслідок ДТП водія та пасажира автівки співробітники швидкої медичної допомоги доставили до лікарні.

Також близько 6.50 до патрульної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на проспекті Гагаріна, 105 у Харкові. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Фольксваген» допустив зіткнення з електроопорою. Внаслідок аварії 35-річний водій автівки загинув.

Всього за минулу добу у Харкові та Харківській області сталося 43 дорожньо-транспортні пригоди. В результаті аварій 1 людина постраждала, дві - загинули.

24 лютого близько 22.00 в селі Таранівка Зміївського району 21-річний водій автомобіля «ВАЗ» здійснював маневр обгону і скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 29-річний потерпілий загинув на місці аварії.