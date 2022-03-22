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    Події в Україні

    У Харкові рашисти вже зруйнували майже тисячу цивільних будівель

    Місто зазнає постійних бомбардувань - У Харкові рашисти вже зруйнували майже тисячу цивільних будівель
    Місто зазнає постійних бомбардувань
    фото: ДСНС

    У місті затримано 69 осіб, підозрюваних у вбивствах, грабежах, розбоях, вчиненні майнових злочинів

    У Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйнована майже тисяча цивільних об’єктів. Про це повідомляється у Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

    Також зазначається, що правоохоронці продовжують боротьбу з мародерами, крадіями, шахраями, зрадниками та диверсантами. Наразі затримано 69 осіб, підозрюваних у вбивствах, грабежах, розбоях, вчиненні майнових злочинів.

    Поліція також супроводжує гуманітарні вантажі, транспортні засоби під час евакуаційних заходів, слідкує за правопорядком на залізничному вокзалі.

    Нагадаємо, рашисти знищили найбільший ринок Східної Європи: «Барабашово» в Харкові згорів ущент (відео).

    Напередодні у Харкові комунальники відновили подачу газу до пошкодженої котельні.

    Як відомо, ворог б’є по житлових кварталах з артилерії.

    Раніше у Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі (фото).

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна Telegram поліція окупація #stoprussia
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    У Харкові рашисти вже зруйнували майже тисячу цивільних будівель