У Харкові рашисти вже зруйнували майже тисячу цивільних будівель

У місті затримано 69 осіб, підозрюваних у вбивствах, грабежах, розбоях, вчиненні майнових злочинів

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйнована майже тисяча цивільних об’єктів. Про це повідомляється у Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Також зазначається, що правоохоронці продовжують боротьбу з мародерами, крадіями, шахраями, зрадниками та диверсантами. Наразі затримано 69 осіб, підозрюваних у вбивствах, грабежах, розбоях, вчиненні майнових злочинів.

Поліція також супроводжує гуманітарні вантажі, транспортні засоби під час евакуаційних заходів, слідкує за правопорядком на залізничному вокзалі.

Нагадаємо, рашисти знищили найбільший ринок Східної Європи: «Барабашово» в Харкові згорів ущент (відео).

Напередодні у Харкові комунальники відновили подачу газу до пошкодженої котельні.

Як відомо, ворог б’є по житлових кварталах з артилерії.

Раніше у Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі (фото).

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