Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ракетного обстрілу Одеси (фото, відео)

Вогнеборці усунули загрозу розповсюдження полум’я

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ракетного обстрілу по Одесі 7 травня. Повідомлення про загоряння вони отримали о 14:29. Про це інформує ДСНС України.

Рятувальники працювали за підвищеним рангом виклику, бо була загроза розповсюдження вогню.

О 15:27 пожежу ліквідували на площі 900 м². Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 61 вогнеборець.

Нагадаємо, російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар 6 ракетами за допомогою стратегічної авіації.

4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечино багатоповерхові будинки поряд. Ще дві ракети знов нанесли ураження по пошкоджений раніше злітно-посадковій смузі та приводу керування польотами Одеського аеропорту.

Раніше повідомлялося, що ракетного удару по Одесі 7 травня завдали найновішими крилатими ракетами Х-101. Такі запускають зі стратегічних бомбардувальників із глибини російської території.

Також сьогодні вночі на Донеччині у Бахмуті через нічний авіаобстріл російських загарбників загинула одна людина, але жертв може бути більше.

Окрім того, 7 травня окупанти нанесли ракетний удар чотирма крилатими ракетами по Одещині. Удар здійснювали літаки стратегічної авіації.



