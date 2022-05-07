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    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ракетного обстрілу Одеси (фото, відео)

    Пожежу ліквідували на площі 900 м&sup2; - Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ракетного обстрілу Одеси (фото, відео)
    Пожежу ліквідували на площі 900 м²
    фото: ДСНС України

    Вогнеборці усунули загрозу розповсюдження полум’я

    Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ракетного обстрілу по Одесі 7 травня. Повідомлення про загоряння вони отримали о 14:29. Про це інформує ДСНС України.

    Рятувальники працювали за підвищеним рангом виклику, бо була загроза розповсюдження вогню.

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    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ракетного обстрілу Одеси (фото, відео)
    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ракетного обстрілу Одеси (фото, відео)
    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ракетного обстрілу Одеси (фото, відео)
    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ракетного обстрілу Одеси (фото, відео)
    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ракетного обстрілу Одеси (фото, відео)
    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ракетного обстрілу Одеси (фото, відео)

    О 15:27 пожежу ліквідували на площі 900 м². Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 61 вогнеборець.

    Нагадаємо, російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар 6 ракетами за допомогою стратегічної авіації.

    4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечино багатоповерхові будинки поряд. Ще дві ракети знов нанесли ураження по пошкоджений раніше злітно-посадковій смузі та приводу керування польотами Одеського аеропорту.

    Раніше повідомлялося, що ракетного удару по Одесі 7 травня завдали найновішими крилатими ракетами Х-101. Такі запускають зі стратегічних бомбардувальників із глибини російської території.

    Також сьогодні вночі на Донеччині у Бахмуті через нічний авіаобстріл російських загарбників загинула одна людина, але жертв може бути більше.

    Окрім того, 7 травня окупанти нанесли ракетний удар чотирма крилатими ракетами по Одещині. Удар здійснювали літаки стратегічної авіації.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна УДАР рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ракетного обстрілу Одеси (фото, відео)