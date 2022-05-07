На Херсонщині окупанти катують у підвалах майже 500 осіб

Окупаційні «адміністрації» або військові РФ мають списки активістів та учасників АТО, яких викрадають

На окупованій території Херсонщини російські військові катують у підвалах майже пів тисячі людей. Про це повідомила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева на брифінгу, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Близько 500 осіб знаходяться фактично «у підвалах», де відбуваються щодо таких осіб катування», - сказала Ташева.

За її словами, як у Херсоні, так і на адмінмежі з Кримом, наприклад, у селищі Новоолексіївка, у місті Генічеськ, окупаційні «адміністрації» або військові РФ мають списки активістів, які, зокрема, брали участь у громадянській блокаді Криму у 2015 році, або тих, хто служив в АТО. До цих людей приходять додому, їх забирають, викрадають.

За даними Оперативного командування «Південь», на окупованих територіях продовжується психологічний та агітаційний тиск на цивільне населення щодо схиляння до умов життя у фейкових республіках. Виїзди з окупованих населених пунктів заблоковано.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, в тимчасово зайнятому противником місті Херсон загарбниками вживається ряд заходів для забезпечення діяльності російсько-окупаційних військ та підтримки російського окупаційного режиму. Збільшено кількість блокпостів та пересувних патрулів.

Ташева повідомляла, що російські окупанти розглядають різні варіанти щодо окупованих територій Херсонщини, зокрема, це створення так званого кримського федерального округу.