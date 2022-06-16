Зеленський зібрав ставку Головнокомандувача через загрозу вторгнення з Білорусі

Президент доручив перевірити в чотирьох областях стан підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях. Про це Данілов розповів в ефірі програми «Говорить великий Львів».

За його словами, вчора відбулося засідання ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорювалося питання щодо можливого повторного вторгнення росіян з території Білорусі.

«Що стосується напрямку з Білорусі. Я хочу ще повідомити, що, крім РНБО, є ставка Верховного Головнокомандувача. Ми їх не робимо публічними. Ми не даємо інформації, коли вони проходять... Вчора президент зібрав ставку, і проговорювалося саме це питання – питання Білорусі. Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні – що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани. Все це знаходиться на контролі нашого президента, і ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго. І я вважаю, що доволі ефективно», – заявив Данілов.

Він зазначив, що Зеленський доручив перевірити в чотирьох областях стан підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни.

Данілов зазначив, що більша частина роботи ведеться не публічно, але влада розуміє, що відбувається в Білорусі, Росії.

Він не уточнив, у яких саме областях буде проведено перевірку.

Зазначимо,що з Білоруссю межують 5 областей України: Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.

Нагадаємо, що у Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат. Раніше повідомлялося, що Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць.

Згодом військова техніка Білорусі підійшла впритул до кордону з Волинською областю.

Додамо, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

Також Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

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