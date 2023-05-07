На Харківщині росіяни «героїчно» знищили літак, але він виявився пам'ятником (фото)
У селищі Дворічна Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватний будинок
Минулої доби російські загарбники обстріляли прифронтові населені пункти Харківської області. Унаслідок ворожих дій постраждали Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Зокрема, голова Харківської ОБА повідомив, що російські окупанти «героїчно» знищили радянський літак-пам'ятник у Вовчанську.
«Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю магазину, пам'ятник Авіацентру ДОСААФ і декілька приватних житлових будинків», – написав Синєгубов.
Також голова ОВА додав, що в селищі Дворічна Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватний будинок.
«В області залишається високою мінна небезпека. Після 14:30 в полі біля с. Затишшя Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 43-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості», – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, українська авіація розгромила окупантів на Херсонщині, росіяни втратили зброю й техніку.
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