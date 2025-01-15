Кількість вибухів газових балонів зростає: як уникнути трагедії у квартирі
Газовий пальник для туризму має використовуватися тільки на свіжому повітрі
Кількість інцидентів з вибухами газових балонів зростає. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.
Як зазначають рятувальники, інциденти стаються через неправильне використання туристичних пальників та газових балонів до них. Однією з причин є зберігання газового балона на балконі: різкі температурні коливання можуть призвести до вибуху.
Також призвести до вибуху можуть наступні причини:
- Пошкодження герметичності балона або неправильне під'єднання до пальника.
- Використання поблизу легкозаймистих матеріалів.
- Довге використання пальника або занадто великий посуд. Рекомендується використовувати посуд на одну порцію.
- Використання несертифікованих пальників та низькоякісних балонів.
Рятувальники нагадують, що газовий пальник для туризму має використовуватися тільки на свіжому повітрі, використовувати його у приміщенні небезпечно.
Нагадаємо, 22 червня 2023 року у Дніпровському районі Києва пролунав сильний вибух у багатоповерхівці. За оперативною інформацією, зруйновано п'ять квартир на 6, 7 та 8 поверхах. Будівля зазнала значних руйнувань. З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, внаслідок вибуху в 1будинку загинули двоє людей.
Раніше у КМДА розповіли, що потрібно робити у випадку витоку газу в приміщенні.
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