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У столиці Естонії згорів український ресторан. Поліція підозрює підпал

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У столиці Естонії згорів український ресторан. Поліція підозрює підпал
Прессекетарка Департаменту поліції і прикордонної охорони Брітта Сепп: Це міг бути підпал
фото: Priit Mürk/ERR

Пожежа охопила лише частину ресторану, але дим поширювався в готель на другому поверсі

У п'ятницю, 31 січня, сталася пожежа в українському ресторані «Слава Україні» в талліннському районі Теллісківі в Естонії, поліція підозрює підпал. Про це повідомляє ERR із посиланням на слова правоохоронців.

Як заявила прессекетарка Департаменту поліції і прикордонної охорони Брітта Сепп, поліція отримала повідомлення про пожежу рано вранці 31 січня о 04:45 на півночі Таллінна.

«За попередньою інформацією, це міг бути підпал. Обставини інциденту розслідуються в рамках кримінального провадження за статтею про пошкодження і знищення майна. Це попередня правова оцінка, оскільки триває збір доказів», – зазначила вона.

Сіім Палу, керівник відділу зв'язків з громадськістю Північного рятувального центру, розповів, що о 04:45 ночі до центру порятунку надійшло повідомлення про те, що в будівлі на півночі Таллінна спрацювала автоматична пожежна сигналізація. На виклик виїхали рятувальники Центральної міської служби порятунку.

У столиці Естонії згорів український ресторан. Поліція підозрює підпал фото 1
фото: Priit Mürk/ERR

«На місці події всередині будівлі було видно вогонь і працювали спринклери. Рятувальники вибили двері і виявили пожежу в ресторані на другому поверсі. Пожежа охопила лише частину ресторану, але дим поширювався в готель на другому поверсі», – сказав він. Пожежу вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, у Миколаєві сталася пожежа в будівлі районного суду. Як з'ясувалося, її влаштував 18-річний хлопець. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу в адміністративному приміщені суду по вулиці Самойловича у Миколаєві до поліції надійшло ввечері 5 січня. Вогнем було пошкоджено кабінет у будівлі судової установи. Пожежу ліквідували рятувальники.

До слова, у Києві 19-річний юнак під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність, облив алкоголем металопластикові двері й підпалив запальничкою. За клопотанням слідчих суд взяв фігуранта під варту. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. 

До Дніпровського управління поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від підприємця про те, що невідомий підпалив вхідні двері його взуттєвого магазину. Співробітники поліції задокументували пошкодження та розпочали пошук зловмисника.

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Теги: пожежа ресторан рятувальники поліція готель

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