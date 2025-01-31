У столиці Естонії згорів український ресторан. Поліція підозрює підпал

Прессекетарка Департаменту поліції і прикордонної охорони Брітта Сепп: Це міг бути підпал

Пожежа охопила лише частину ресторану, але дим поширювався в готель на другому поверсі

У п'ятницю, 31 січня, сталася пожежа в українському ресторані «Слава Україні» в талліннському районі Теллісківі в Естонії, поліція підозрює підпал. Про це повідомляє ERR із посиланням на слова правоохоронців.

Як заявила прессекетарка Департаменту поліції і прикордонної охорони Брітта Сепп, поліція отримала повідомлення про пожежу рано вранці 31 січня о 04:45 на півночі Таллінна.

«За попередньою інформацією, це міг бути підпал. Обставини інциденту розслідуються в рамках кримінального провадження за статтею про пошкодження і знищення майна. Це попередня правова оцінка, оскільки триває збір доказів», – зазначила вона.

Сіім Палу, керівник відділу зв'язків з громадськістю Північного рятувального центру, розповів, що о 04:45 ночі до центру порятунку надійшло повідомлення про те, що в будівлі на півночі Таллінна спрацювала автоматична пожежна сигналізація. На виклик виїхали рятувальники Центральної міської служби порятунку.

фото: Priit Mürk/ERR

«На місці події всередині будівлі було видно вогонь і працювали спринклери. Рятувальники вибили двері і виявили пожежу в ресторані на другому поверсі. Пожежа охопила лише частину ресторану, але дим поширювався в готель на другому поверсі», – сказав він. Пожежу вдалося ліквідувати.

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