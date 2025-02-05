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Київ засипає снігом, на дороги вийшла снігоприбиральна техніка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київ засипає снігом, на дороги вийшла снігоприбиральна техніка
У Київ повертається зима
фото: glavcom.ua

За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні, 5 лютого, у столиці на дорогах подекуди ожеледиця

Київ сьогодні, 5 лютого, засипає снігом. За прогнозами синоптиків вдень снігопад має припинитися.

Київ засипає снігом, на дороги вийшла снігоприбиральна техніка фото 1
фото: glavcom.ua
Київ засипає снігом, на дороги вийшла снігоприбиральна техніка фото 2
фото: glavcom.ua

А тим часом, як інформує КК «Київавтодор», на дорогах столиці працюють 182 одиниці дорожньої снігоприбиральної техніки. 

Повідомляється, що першочергово дорожники очищають від снігу й обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски і підйоми.

«141 фахівець у складі 22 бригад із ручного прибирання чистить від снігу та обробляє протиожеледними матеріалами підходи до пішохідних переходів, тротуарів, зупинок громадського транспорту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на прибудинкових територіях сніг прибирають 3,2 тисячі працівників керуючих компаній.

«У парках і скверах працюють «зеленбудівці». До прибирання снігу та протиожеледної обробки залучені 22 одиниці техніки та 344 працівники», – додали у КМДА.

За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні, 5 лютого, у столиці хмарно з проясненнями, вдень без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця.

«Київавтодор» закликав водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.

Теги: Київ снігопад зима

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