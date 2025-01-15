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В Австралії вчені виявили новий вид найотруйнішого павука у світі

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В Австралії вчені виявили новий вид найотруйнішого павука у світі
Сіднейський лійкопавутинний павука
фото: Reuters

Сіднейський лійкопавутинний павук вважається найотруйнішим павуком у світі

Австралійські науковці відкрили новий вид найотруйнішого павука у світі  – сіднейського лійкопавутинного павука. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що новий вид павуки отримав неофіційне прізвисько Big Boy («Великий хлопець») через свої значні розміри та великі ікла.

Великого отруйного павука вперше знайшли на початку 2000-х років поблизу міста Ньюкасл, що розташоване за 170 км на північ від Сіднея. Знайшов членистоногого Кейн Крістенсен  – дослідник павуків і колишній керівник відділу павуків в Австралійському парку рептилій.

Сіднейський лійкопавутинний павук вважається найотруйнішим павуком у світі. У самця тонші ноги та є шпора, розташована на третьому сегменті другої ноги. Цей крихітний придаток рятує життя самцеві, утримуючи ікла самки під час спарювання. Представники виду зазвичай харчуються комахами, але можуть з’їсти і жабу, і навіть ящірку.

Ці павуки мають великі ікла та збільшені отруйні залози. Науковці наголосили, що отрута нового виду така ж небезпечна, як і в інших представників цього сімейства. Варто зазначити, що ще в 1980-х роках проти укусів таких павуків було розроблено ефективну протиотруту. З моменту її створення в країні не зафіксовано жодного летального випадку (до цього від укусів таких павуків загинуло 13 осіб).

Нагадаємо, що київські митники зберегли від незаконного вивезення до США та Бельгії каналами поштового зв’язку опудала червонокнижної видри та двох сов, що підпадають під дію кількох міжнародних природоохоронних конвенцій. 

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Теги: вчені Австралія отруєння небезпека

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